O Bloco Malhação vai homenagear dois personagens que fizeram história Ocimar e o ritmista Dói.Divulgação/Bloco

Publicado 18/02/2023 17:56

Angra dos Reis- O Bloco da Malhação tem 28 anos de tradição no carnaval da cidade e promete mais um ano de muita animação e valorização das raízes do samba, tendo como referência o envolvimento histórico de sua comunidade na folia de Angra. No carnaval 2023, a agremiação vai relembrar em seu desfile um dos sambas-enredos mais bonitos da história da Escola de Samba Unidos da Fortaleza.

"Ave Bahia Cheia de Graça", samba do carnaval de 1988, de autoria de Sylvinha Araújo e Neguinho da Fortaleza, que exalta a fé e as tradições culturais da Bahia e de sua gente. Na época, o intérprete do samba era Rubem Geraldo. O Bloco da Malhação virá com Dinei e Iara como casal de mestre-sala e porta-bandeira, com cerca de 50 ritmistas na bateria, que será comandada mais uma vez pelo mestre Lecão. Anny Elise, 18 anos, será a rainha de bateria, ela que é filha da eterna musa do Bloco da Malhação, Gracielle Bombom. Os intérpretes do samba serão Wellington Coração, Mica e Morais, tendo Dé no cavaquinho.

Ocimar (E) e Dói já falecidos serão homenageados pelo bloco. Divulgação/Bloco

A agremiação vai fixar na parte traseira do caminhão de som, um banner com as imagens de dois personagens que fizeram história na frente da bateria do bloco. Ocimar, e o ritmista Dói, ambos já falecidos. O Bloco da Malhação desfila hoje, sábado, dia 18, com a concentração marcada para 21h, na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no Texaco, Centro.