Bloco Nação Urubuzada homenagem ao Rei Pelé. - Divulgação/Bloco

Publicado 17/02/2023 20:36

Angra dos Reis - O Bloco da Nação "Urubuzada" vai desfilar no carnaval 2023 com o enredo “Pelé: que o rei continue a jogar no céu", com a agremiação fazendo uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol, que faleceu no fim do ano passado. Após dois anos sem desfiles, devido à pandemia da Covid-19, a torcida organizada do Flamengo das festas nos estádios nos jogos do time rubro-negro, retorna com todo o gás para fazer mais um grande carnaval na cidade. A agremiação flamenguista vai para o seu 7º carnaval no município.

A Urubuzada já havia "invadindo" o mar de Angra em 2012 como a galera UBZ Boat na Procissão Marítima, e desde 2015, passou a contagiar os foliões desfilando pelas principais ruas no Centro de Angra. Naquele ano, a torcida trouxe como tema de seu desfile: “Zico: Nosso Rei é Arthur”, com a homenagem ao maior ídolo da história do Flamengo. O bloco da Nação desfila nesta sexta-feira, 17, às 23h30, e neste ano em um percurso diferente, um novo circuito adotado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar), com concentração em frente ao monumento dos Três Reis Magos, na Praia do Anil, com os foliões seguindo até a rodoviária de Angra, na Praia da Chácara, e retornando para a Praia do Anil.

O presidente do Bloco da Nação, Vitor Reis Graciano, vê com muito entusiasmo o novo percurso que as agremiações do estilo axemusic farão no carnaval 2023: "o retorno da folia após a paralisação de dois anos devido à pandemia da Covid-19 reacende o ânimo do folião, que está com grande expectativa para o carnaval 2023. Os blocos farão uma festa pelas ruas de Angra e esse novo trajeto, novo circuito, veio para mostrar que a cidade pode ter diversas agremiações, dos mais variados estilos musicais, e mostrar seu carnaval não somente nas ruas do Centro. Esse novo percurso tem avenidas mais largas e certamente o Bloco da Nação ganha muito com isso e quem for curtir o nosso desfile na sexta-feira. Especialmente as famílias que terão um espaço maior para se divertir com mais segurança e tranquilidade".