Bloco 6 de Janeiro na concentração aquecendo o gogó com o enredo " No carnaval da alegria, o 6 de Janeiro faz a Pescaria" . - Divulgação/Bloco

Publicado 17/02/2023 20:16

Angra dos Reis - O bloco Seis de Janeiro é da comunidade do Morro do Carmo. O bairro tem raízes nos carnavais da cidade. No passado agremiações e personagens ajudaram a escrever a história da folia em Angra dos Reis, e desde 2011, a localidade segue sua trajetória carnavalesca fazendo a festa para os moradores e outros foliões que acompanham o desfile do bloco.

Fundado no dia 5 de agosto de 2010, o Bloco 6 de Janeiro vai para o seu 11º carnaval na cidade, pois durante dois anos não houve desfile devido à pandemia da Covid-19, nos anos de 2021 e 2022. A agremiação vai desfilar hoje, dia 17, e a concentração está marcada para 20h, na Praça General Osório (ao lado da Igreja do Carmo). A bateria que leva o nome de Muralha tem como mestre o Rodrigo, que vai comandar 35 ritmistas e à frente da bateria a rainha Débora Brenda.

Bloco 6 de Janeiro comunidade do Morro do Carmo. Divulgação/ Bloco

A agremiação tem dois casais de mestres-salas e porta-bandeiras: 1º casal Leandro e Luíza e 2º casal Jeferson e Kauisa. Em 2023, a agremiação virá com o enredo "No carnaval da alegria, o 6 de Janeiro faz Pescaria", e desfilará pelas principais ruas do Centro da cidade. Os intérpretes são Wellington Coração, Serafim e Gustavo, no cavaquinho Nilsinho Tenório e no violão Ronan do Aglomerou.

À frente da organização da agremiação do Morro do Carmo, está o Robson Cosme de Oliveira, o Robinho, que conta com o apoio de 14 diretores, e de sua família e de moradores da comunidade. O bloco virá com um tripé, 1 carro alegórico, comissão de frente e alas infantil e adulta.