Bateria nota dez vai homenagear os padroeiros de Angra. - Divulgação/Bloco

Bateria nota dez vai homenagear os padroeiros de Angra.Divulgação/Bloco

Publicado 17/02/2023 17:29

Angra dos Reis - O Bloco Furiosa, agremiação carnavalesca de Angra dos Reis/RJ, neste ano vai homenagear os padroeiros da cidade, Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, num samba composto pelo cantor e compositor Diego Lima e que promete empolgar os amantes do samba e claro, os devotos aos santos patronos de Angra. O enredo traz as manifestações religiosas de grande apelo popular, fé de um povo. O tema vai contar sobre a devoção do angrense nos seus santos padroeiros. O bloco vai explorar no desfile deste ano, nas fantasias e alegorias, o azul e roxo, por serem as cores predominantes nos festejos dos santos.

O samba é de autoria de Diego Lima, que também é um dos intérpretes da agremiação, junto com Wellington Coração. Ao lado deles, vão estar no cavaquinho Marcelo Celo Santa Cruz e Nilsinho Tenório, e o mestre de bateria Robson Sadia vai comandar a bateria nota 10. Neste ano serão 70 ritmistas, oriundos de vários bairros da cidade e também da capital, sob a batuta do mestre Robson Sadia. Os intérpretes são Diego Lima e Wellington Coração; cavaquinistas Celo Guedes, da Acadêmicos de Santa Cruz e Mocidade Independente de Padre Miguel e Nilsinho Tenório; Jotinha no Violão 7 cordas; Bruna Próspera, a Pantera Furiosa e à frente da bateria, a rainha Paulinha, que promete dá um show de simpatia e samba no pé.

Bruna Próspera tem o samba nas veias é destaque no bloco Pantera Furiosa Divulgação/Bloco

Os trabalhos visando o carnaval deste ano começaram ainda em meados de 2022, sob a direção do casal Vinícius Gomes, o Viny, e Laís Oliveira.

“Precisamos mostrar o que o samba tem de melhor e nossa cidade sabe fazer isso muito bem, com a apresentação dos blocos co-irmãos e que mantém viva a tradição em Angra. O carnaval é a maior manifestação da cultura popular e lá atrás recebemos a missão de prestar uma respeitosa homenagem à Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, que abençoam e protegem o nosso amado povo. Os foliões podem ter a certeza de que hoje, a Furiosa defenderá a bandeira do samba”, comenta Viny Gomes.

A animação na noite de sexta-feira, 17, está garantida para os foliões. Uma das agremiações carnavalescas mais antigas da cidade, fundada em 1989, na comunidade do Morro do Peres, voltou com força total na folia em 2019, e neste ano mantém uma grande expectativa de quem gosta de ir às ruas e curtir o carnaval. As cores da agremiação são o Branco, Preto e Vermelho. O Bloco Furiosa é um dos mais esperados pelos foliões, e a sua poderosa bateria que arrasta a multidão, é um uma atração à parte em seus desfiles.

Além dos cuidados e caprichos com todos os setores da agremiação, o presidente do bloco, Viny, tem um olhar todo especial para a bateria. "São ritmistas locais e com experiência em grandes escolas de samba do Rio, que ensaiam ao longo do ano e buscam constantemente a perfeição nos ritmos que produzem. A concentração está marcada para 23h, na Praça General Osório (Praça do Carmo),



História da Furiosa



O Bloco Furiosa nasceu no desejo de frequentadores do bar do Daniel Kanella, morador tradicional do Morro do Peres, pai do Viny. Eles curtiam muito o samba e resolveram fundar a primeira agremiação da comunidade, em 1989. Inicialmente o bloco ficava muito concentrado em frente ao bar e circulava pelo próprio bairro. Depois de alguns anos sem desfilar, em 2019 a mãe de Viny, Maria Helena Gomes, também uma das fundadoras do bloco, encorajou o filho a retornar com a agremiação.

Ao longo do ano, a Furiosa não fica a espera do carnaval para movimentar o bloco. A bateria da agremiação é profissional e tem convites de hotéis e clubes para se apresentar, fazendo com que o clima do samba para a Furiosa dure o ano todo.