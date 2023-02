Acidente mata motociclista na rodovia Rio-Santos - Divulgação

Publicado 17/02/2023 16:25 | Atualizado 17/02/2023 16:29

Angra dos Reis- Um acidente trágico na rodovia Rio-Santos, no início da tarde desta sexta-feira, 17,véspera de carnaval, tira a vida de um homem de 38 anos, conhecido como Edinho marinheiro, residente no bairro Camorim. O acidente foi na rodovia na altura do bairro Praia do Machado. A PRF equipes da CCR estavam no local.

O motociclista de 38 anos morreu ainda no local. Divulgação/rede social

Segundo funcionários da CCR, ele colidiu com um carro de passeio. O impacto foi muito forte. A moto ficou totalmente destruída. Ele foi à óbito ainda na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, chegaram ao local, mas a vítima já estava sem vida. O motorista do carro envolvido nada sofreu. Ele foi levado para 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo populares que conheciam a vítima, lamentaram a fatalidade. Ele deixa dois filhos e trabalhava como marinheiro.

O trânsito foi interrompido após o acidente, depois fluindo em apenas uma via e foi controlado pela CCR e PRF, até a transferência do corpo para o IML.