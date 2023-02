Porta Bandeira Pâmela com os diretores e ritmistas do bloco, Zenildo (D) presidente. - Divulgação/Bloco

Porta Bandeira Pâmela com os diretores e ritmistas do bloco, Zenildo (D) presidente.Divulgação/Bloco

Publicado 17/02/2023 19:37

Angra dos Reis - A história do Bloco Carnavalesco Comunidade da Cava tem origens no Morro do Santo Antônio, lado da Cava, e muitos dos moradores se reuniam no bar do Zenildo, e aproveitavam para relembrar de antigos carnavais no bairro. E em 2014, a comunidade se uniu, promoveu rifas para arrecadar recursos, e assim, foi possível realizar o primeiro carnaval da agremiação. No começo, os sambas cantados no desfile daquele ano, eram os mais conhecidos das escolas de samba do Rio.

"Mas em 2015, a Cava adotou o samba da União da Ilha, "Beleza Pura?", pois a letra passava a mensagem que desde o princípio queríamos para o bloco. E cantávamos assim: A Cava chegou a festa começou. O show é da comunidade. Sem desmerecer ninguém. Sou a mais linda, encantando a cidade. A partir daí, toda a comunidade passou a trabalhar em prol do bloco. E desde o primeiro ano distribuímos abadás e bebidas para a comunidade da Cava", relatou o presidente do bloco, Zenildo.

Agora, em 2023, o Bloco da Cava vai desfilar com 60 ritmistas na bateria, incluindo crianças, tendo como mestre Sandrinho. A Pâmela é a rainha de bateria, Ramon e Lourena formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira, e a agremiação tem como intérpretes Zenildo, Neu, Zé do Abreu, Emilai, Tatiana e Emily e o enredo do bloco vai reviver antigos carnavais da agremiação. A Cava desfila hoje, sexta-feira, dia 17, e a concentração já está bombando, na Rua Moacyr de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), e vai desfilar pelas principais avenidas e ruas do Centro da cidade.

A expectativa da comunidade do Morro do Santo Antônio para o desfile de hoje é muito grande, especialmente pelo fato de ficar sem carnaval durante dois anos devido à pandemia da Covid-19. E o Bloco da Cava se preparou muito durante todo esse período, com os seus ensaios nas quartas, sextas e domingos no barracão da agremiação.