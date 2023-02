Acadêmicos do Caravelas - Divulgação/Bloco

Publicado 18/02/2023 16:21

Angra dos Reis- O Acadêmicos do Caravelas, bloco com origens na comunidade do Morro do Perez, completa 21 anos de folia na cidade e terá como tema central do seu desfile "Morro foi feito de samba", onde vai exaltar as raízes, manifestações e o elo da comunidade com o samba. A agremiação do Morro do Perez irá desfilar no dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, e a concentração está marcada para 20:30h, na Praça General Osório (ao lado da Igreja do Carmo) e o seu desfile vai percorrer as principais ruas do Centro da cidade.

Comunidade do Morro do Perez faz último ensaio para colocar o bloco na avenida. Divulgação/Bloco

O Acadêmicos do Caravelas vai se apresentar com 60 ritmistas, comandados pelos mestres Diego e Dé, e à frente da bateria virá a rainha Sabrina. Os intérpretes são Marquinhos do Tatu, Serginho, Lucas e Cauã, e a revelação da escola, Layane, tendo o Gigante como músico do cavaquinho. O presidente André (o Dé) tem o apoio dos diretores Hélio, Bia, Maria, Lucas, Thiago, Kerlin e Kevin.



História do bloco



O bloco Acadêmicos do Caravelas foi fundado no ano de 2002, pela necessidade do bairro em ter uma agremiação carnavalesca. Entre os fundadores estão o e 1º presidente Ênio Valverde, Vanderlei, o mestre Nilton e Rodrigão, todos que, também, tiveram bastante envolvimento com o time de futebol da comunidade do Morro do Perez, o Caravelas Futebol Clube. Duas grandes paixões dos moradores: futebol e samba.

A idéia de se fundar uma agremiação carnavalesca vem do time de futebol do bairro. Há 10 anos, sentido que havia a necessidade de renovação na direção do bloco, Ênio Valverde prometeu em 2012, a entrada de jovens no comando da agremiação. Foi feita uma mudança, dando oportunidade para que o quadro de dirigentes tivesse pessoas na diretoria com novas idéias. E entre eles está o atual presidente, o Dé, fruto semeado na bateria do bloco, ritmista de qualidade e que vai para o seu 11º ano conduzindo o Acadêmicos do Caravelas.