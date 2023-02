Crianças a alegria do carnaval de volta a avenida. - Divulgação/Bloco

Publicado 18/02/2023 17:17

Angra dos Reis- A paixão e o entusiasmo pelo carnaval de Angra superaram as participações sempre marcantes do Reizinho adulto e desde o ano 2000, que a alegria da comunidade do Morro do Santo Antônio também está presente na formação do Bloco Reizinho Mirim. A folia da cidade ganhou há mais de 20 anos a participação afetuosa e feliz de crianças, que também mostraram que sabiam fazer batuque e animar as ruas de Angra. Com a constatação de que os "baixinhos" também mereciam destaque, a comunidade do Santo Antônio resolveu levar às ruas o talento e a alegria pelo samba de inúmeros meninos e meninas do bairro.

Enquanto seus pais estavam envolvidos na folia do Reizinho adulto, a criançada passou a cuidar ela mesmo do seu carnaval. Foram figuras tradicionais do bairro, Ditão e Josenildo, que resolveram dar aquela força para a criançada e hoje em dia, o Reizinho Mirim é uma grata e feliz realidade para a folia em Angra dos Reis. O bloco desfila pelas ruas do Centro da cidade no sábado de carnaval e este ano a programação prevê o seu desfile para o dia 18 de fevereiro, às 18h30min, com concentração marcada para a Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras), Centro.

Assim como o Reizinho Adulto, o bloco Mirim tem seus personagens e o Reizinho Mirim será interpretado esse ano pelo garoto Adrian Tenório e a Princesa Mirim será a menina Isis Tenório Aredes. A bateria é formada por muitos ritmistas mirins e à frente virá a Rainha Mirim, Valentina Anjos. O mestre da bateria é Gustavo Tenório e ele vai contar com a ajuda no comando dos ritmistas do parceiro Edmar (mestre do Reizinho adulto). O Bloco Reizinho Mirim vai apresentar no carnaval 2023 o enredo "Voltando a ser criança", e tem na figura do esquilo Alvin a representação do imaginário infantil e de como é bom ser criança e cair na folia. O samba é de autoria de Gustavo Tenório e será cantado no desfile pelo intérprete mirim Anthony Tenório, tendo a companhia de Taune e Serafim. A Presidente do Bloco Reizinho Mirim é Danielle Tenório.