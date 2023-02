Policiais da 4ª UPAm constatam denúncia ambiental e registram na 166ª DP em Angra - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 18/02/2023 21:41

Angra dos Reis - Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, cumprindo ordem de policiamento, procederam à um condomínio localizado na Piraquara, praia próxima ao complexo nuclear, em Itaorna - Praia Brava e, no local, fizeram contato com um funcionário que autorizou a fiscalização.

De acordo com os policiais militares, foi perguntado sobre as licenças necessárias e o mesmo informou estar em posse do engenheiro responsável. Através de um aplicativo de mensagem, ele encaminhou uma fotocópia da licença de instalação do condomínio e o alvará de construção, porém, os dois vencidos.

Diante dos fatos, os agentes da 4ª UPAm procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada de acordo com o artigo 60 da lei de crimes ambientais.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.