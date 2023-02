Barracão do samba no centro com shows e nos bairros nos palcos montados o carnaval acontece. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Os palcos estão montados por toda a cidade, incluindo na Vila do Abraão, na Ilha Grande, com uma programação com diversas atrações.

Além do já tradicional palco do Barracão do Samba, no Cais de Santa Luzia, no Centro, a cidade tem palco montado no Parque Mambucaba, na Vila Histórica de Mambucaba, no Frade, na Japuíba, na Monsuaba e na Vila do Abraão, na Ilha Grande.

As atrações nos palcos são das mais variadas possíveis, desde DJs, matinês com fanfarras, show com 12 grupos de diversos estilos musicais.

– Nosso Carnaval está plural e atendendo a diversas demandas de bairros. Além dos blocos de ruas, que são tradicionais, teremos também os palcos com atrações para todos os gostos, inclusive para as crianças. Toda a estrutura está montada e as equipes de segurança já estão a postos para garantir um excelente Carnaval aos angrenses e turistas – comentou o secretário de Eventos, João Willy.

É oferecida uma estrutura de palco com som, iluminação, trios elétricos, praça de alimentação, banheiros químicos e segurança.

– Temos um compromisso com nossos artistas e estamos cumprindo neste carnaval. Mais de 80% das atrações do carnaval são de Angra dos Reis. São DJs e bandas contratados com recursos da Secretaria de Cultura totalizando mais de trezentos mil reais aplicados diretamente na nossa cultura. Temos excelentes músicos e profissionais de qualidade que estão mostrando seu talento e levando alegria aos foliões – comemorou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.



Vila do Abraão, Ilha Grande:



Sexta-feira, 17 de fevereiro

21h – DJ Sergio Xfat

22h30 – Dyego Rezende



Sábado, 18 de fevereiro

20h – DJ Junior Oliveira

20h30 – Nosso Som

23h30 – Sereno



Domingo, 19 de fevereiro

20h – DJ Sergio Xfat

20h30 – Tiago Olliveira

23h30 – Iolanda



Segunda-feira, 20 de fevereiro

20h – DJ Junior Oliveira

20h30 – Inspirasamba

23h30 – Rafael Aquino



Terça-feira, 21 de fevereiro

20h – DJ Sergio Xfat e Junior Oliveira

20h30 – Inspirasamba

23h30 – Calebe e Leilani



Parque Mambucaba:



Sábado, 18 de fevereiro

21h – DJ Camila Alcici

22h – Tiago Olliveira



Domingo, 19 de fevereiro

21h – DJ André Costa

22h – Mistureba



Segunda-feira, 20 de fevereiro

21h – Fabio DJ

22h – Kayu



Terça-feira, 21 de fevereiro

21h – DJ Spencio

22h – Nosso Som



Praia da Vila Histórica de Mambucaba:



Sábado, 18 de fevereiro

21h – DJ André França

23h – Inspirasamba



Domingo, 19 de fevereiro

20h – DJ Beto Vieira

21h – Sereno

21h – Tiago Olliveira



Segunda-feira, 20 de fevereiro

20h – DJ André Costa

21h – Sereno

21h – Davi Dias



Terça-feira, 21 de fevereiro

21h – DJ André Costa

23h – Iolanda



Frade - Praça Julieta da Conceição Reis:



Sábado, 18 de fevereiro

21h – DJ Spencio

21h – Inspirasamba



Domingo, 19 de fevereiro

21h – DJ Camila Alcici

21h – Calebe e Leilani



Segunda-feira, 20 de fevereiro

21h – DJ Juninho Magnata

21h – Léo Oliveira



Terça-feira, 21 de fevereiro

21h – Fabio DJ

21h – Davi Dias



Japuíba - Praça da Porteira:



Sábado, 18 de fevereiro

21h – DJ Pablo

22h – Davi Dias



Domingo, 19 de fevereiro

21h – DJ Pablo

22h – Inspirasamba



Segunda-feira, 20 de fevereiro

21h – DJ Pablo

22h – Nosso Som



Terça-feira, 21 de fevereiro

21h – DJ Pablo

22h – Kayu



Monsuaba - Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro:



Sábado, 18 de fevereiro

21h – DJ André Costa

22h – Calebe e Leilani



Domingo, 19 de fevereiro

21h – DJ Spencio

22h – Davi Dias



Segunda-feira, 20 de fevereiro

21h – DJ Spencio

22h – Iolanda



Terça-feira, 21 de fevereiro

21h – DJ Juninho Magnata

22h – Inspirasamba