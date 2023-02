Do palco para a folia em homenagem a atriz e humorista Nany People. - Divulgação/Bloco

Do palco para a folia em homenagem a atriz e humorista Nany People.Divulgação/Bloco

Publicado 19/02/2023 14:34

Angra dos Reis - Dos palcos do teatro para as ruas da cidade; é isso mesmo, o ator e influenciador Maykon Renan irá levar para as ruas de Angra dos Reis o bloco de carnaval “Furdunço da Madrasta” que leva o nome da sua personagem de grande sucesso de público nos palcos da cidade.

A personagem Madrasta surgiu em 2010 no espetáculo “Contos de Fadas” e em 2012 estreou o solo de humor “Madrasta” espetáculo esse premiado em festivais no Brasil e com sucesso de público por onde passa.

O Bloco Furdunço da Madrasta irá sair às ruas pela primeira vez no dia 19/02 (Domingo). Concentração as 16h com o Dj Pedro Henrik e as 17h o bloco segue com o grupo Nosso Som e a grande homenageada atriz e humorista Nany People.



O Furdunço da Madrasta promete agitar os foliões da cidade com muita diversão e alegria.