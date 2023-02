Zé Augusto da padaria um dos fundadores de longo reinado no bloco ao lado da sua esposa professora Aglaé (D) - Divulgação/Bloco

Publicado 19/02/2023 14:14

Angra dos Reis - O mais tradicional dos blocos de Angra dos Reis, o Reizinho, com 53 anos de folia na cidade, se prepara para ser uma das vozes de combate ao racismo, também no carnaval, sendo mais um instrumento para ecoar na sociedade à luta ao preconceito. O tema já tem sido bastante enfrentado por quem passa pelo fato de ser discriminado por causa da cor de sua pele. E o Reizinho vai cantar alto pelas ruas do Centro da cidade, dando um chega pra lá no racismo.

A letra do samba, de autoria de Gustavo e Nilsinho Tenório, retrata bem a dura realidade em que os negros ainda atravessam, diante de comportamentos intolerantes e de muita ignorância. "Todo mundo precisa entender, que o racismo não é opção. Largue o seu preconceito, tenha mais respeito e amor pelo irmão...", diz o começo do samba. No desenrolar da canção, os autores ainda enfatizam na letra: "O Reizinho chegou para mostrar uma lição de igualdade. Mostrar pra toda sociedade, que não se julga o povo pela cor...". E no refrão, vem uma mensagem para ser bastante ecoada na avenida: "Se o sangue é a mesma cor, a pele é uma só. Não tem porque, continuar com preconceito...".

Tradição em Angra Bloco do Reizinho 53 anos fazendo a alegria do carnaval. Divulgação/Bloco

O Bloco do Reizinho vai desfilar no domingo de carnaval, 19 de fevereiro, e fará sua concentração a partir das 19h, na Rua Moacyr de Paulo Lobo (Rua das Palmeiras). Os intérpretes do samba serão Gustavo Tenório, Wellington Macumba, Glads Tenório, Tauane Tenório e Serafim, tendo no cavaquinho Nilsinho Tenório e Chorão, e Ronan do Aglomerou, no violão. A bateria nota 10 do Reizinho tem como diretor Francis Cascardo, e o mestre da Majestosa é Edmar Vicente, que comandará 60 ritmistas. À frente da bateria virá Maria Eduarda Vieira, como rainha. O personagem que vai representar esse ano o Reizinho será Leonardo de Carvalho Faria, tendo como Rainha, ao seu lado, Ana Clara Plácido. O presidente do bloco é André Luís Moreira (o Dé), e conta em sua diretoria com apoio de Dani, Dener Aglomerou, Edmar, Francis, Junior Duarte, Paulinho Lara , Tauane, Nilsinho e Gustavo.



Reizinho, tradição e sua história



A história de mais de 50 anos do Bloco do Reizinho foi escrita por muitas pessoas que se dedicaram muito para que a agremiação fosse tão querida na cidade e aguardada com tanta expectativa pela população a cada carnaval. José Augusto (o eterno Reizinho), Amauri da Barbearia, Soneira da Fortaleza, Vaca Brava, Ivo Abóbora, Ezídio da Silva (o Mantegão), Cristiano Carvalho, Zizico, Benedito Nascimento (o Deco), Ditão, entre tantos outros nomes que transformaram o Reizinho em uma Majestade reverenciada pelos seus súditos, o povo do samba e do carnaval de Angra.

O símbolo do bloco é uma Coroa Real que vem logo no abra-alas do seu desfile. Com muita irreverência e simpatia, a agremiação vem com o tradicional carro de vinho, que distribui anualmente mais de 1.000 litros da bebida para os milhares de foliões que são arrastados pela animação do bloco. Uma das principais características do Reizinho é ter muita gente fantasiada, pessoas do povão, famílias inteiras, que vão as ruas para pular o carnaval somente com o compromisso de extravasar sua alegria. E entre elas, as tradicionais e animadas piranhas, são figuras certas no bloco.