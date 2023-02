Destaque para inclusão dos autistas - Divulgação/Bloco

Publicado 19/02/2023 15:52 | Atualizado 19/02/2023 16:34

Angra dos Reis - O Bloco Goró Beleza, com origens no Morro do Abel e participação também de moradores de comunidades do entorno, desfila no domingo de carnaval, dia 19, e a concentração está marcada para 15h30, na Praça Chefe Cotta, no São Bento. O enredo deste ano será "Meu Mundo Colorido", alusão aos autistas e a importância da inclusão deles na sociedade, garantindo qualidade de atendimento, convivência plena e respeito.

O bloco já está concentrado e sendo animado pelos DJs Alex, Diego e William, da Equipe Power.

O Goró Beleza foi fundado no dia 14 de março de 2016, mas bem antes, em 2003, esse grupo de amigos desfilava com foliões caracterizados de "piranhas" e depois se apresentando como fantasias variadas.

Bloco" Goró Beleza " Meu mundo Colorido" Divulgação/Bloco

Em 2017, o bloco entrou de vez, em definitivo, no circuito oficial das agremiações carnavalescas de Angra dos Reis. O presidente do Goró Beleza é Ézio, vice-presidente o Wilson, e conta com o suporte dos diretores Amanda, Bruna, Laura, Reinaldo, Wesley, Hélio Brasil, Juliano, Jean, Carlos Galindo e Francisco Moreno, e é claro, com o apoio da comunidade.