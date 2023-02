Mestre Bimba homenagem do bloco - Divulgação/Bloco

Publicado 20/02/2023 18:15 | Atualizado 20/02/2023 18:16

Angra dos Reis - A agremiação está completando 29 anos de carnaval na cidade e com muitas raízes no samba. E essa tradição é muito preservada por gerações de sambistas que viram ainda crianças, seus pais, seus familiares, fundarem o bloco.

O atual presidente do Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo, Jonas Ayres, e o vice, Lucas Nascimento, são oriundos do coração da agremiação, a bateria. Cresceram e se apaixonaram pelo bloco, como ritmistas, fazendo samba. E hoje, eles têm a responsabilidade de manter de pé e acesa a paixão da agremiação pelo carnaval. Jonas é ritmista desde os 10 anos e há 16 é uma fera no primeiro repique. E Lucas, toca na bateria desde os 15 anos, e tem um repertório extenso de participação como ritmista onde já bateu caixa, surdos 1 e 2, e hoje, também demonstra seu talento como compositor no bloco. Ele, Dé do Cavaco e Bryan Rodrigues são os autores do samba-enredo deste ano da agremiação, que vai homenagear o mestre Bimba da capoeira.

Bateria afinada pronta para entrar na avenida. Divulgação/Bloco

Os intérpretes do Bloco, Morais, Amanda Ayres, Wellington, Coração e Luís Carlos, e André Guia, o Dé, no cavaquinho. A bateria será comandada pelo Lucas Nascimento, com a agremiação desfilando com 40 ritmistas. Lucas estará à frente da bateria no desfile, pois o mestre Renatinho JP tem compromisso como ritmista, há anos, na União da Ilha do Governador. E não vão faltar os tradicionais bonecos gigantes, alegorias sempre presentes nos desfiles do Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo, da comunidade do Morro o Carmo.



História do bloco

Benedito Jorge, Jorginho, Edílson, Dusca, Serginho e Roberto fazem parte do sexteto apaixonado por samba e fundadores do Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo. Segundo Benedito Jorge, no início da agremiação, há quase 30 anos, a turma reunida no bar do Edílson, resolveu fundar um bloco para animar o bairro. "Na época, o saudoso ex-jogador Biito, emprestou alguns instrumentos da bateria do bloco do Balneário, que não vinha mais saindo no carnaval. E aí botamos o bloco na rua pela primeira vez. Descemos o Morro do Carmo, e foi uma grande festa. Um começo marcante para depois darmos o nome de Uns e Outros de Ladeira Abaixo. Na ocasião, fizemos um galão de batida de maracujá para abastecer os foliões. Me lembro de comerciantes e moradores que ajudaram no começo da agremiação. O Berlino foi um deles. E não podemos esquecer nosso primeiro mestre de Bateria, o Taíca, na época, o comandante da bateria da escola de samba Unidos do Santo Antônio", relembrou Benedito Jorge.