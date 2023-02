Conexão Bahia arrasta a juventude pelas ruas da cidade ao som do axé music. - Divulgação/Bloco

Conexão Bahia arrasta a juventude pelas ruas da cidade ao som do axé music.Divulgação/Bloco

Publicado 20/02/2023 17:46 | Atualizado 20/02/2023 17:50

Angra dos Reis- O Bloco Conexão Bahia é sem dúvida, já há muito tempo, a principal agremiação do estilo axé music de Angra dos Reis, e que, sem dúvidas, a que mais arrasta foliões pelas principais ruas do Centro da cidade. São milhares de pessoas, especialmente adolescentes e jovens. O Conexão Bahia congrega um imenso número de foliões, que vai literalmente atrás do trio elétrico, com muita empolgação e alegria.

A agremiação comandada por Zélio Nascimento, vai desfilar nesta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, com concentração marcada para 23h, na Praça General Osório (ao lado da Igreja do Carmo). Os abadás são sempre uma atração à parte nos desfiles do Conexão Bahia, pela sua beleza e bom gosto na escolha de cores e de combinações de tons.

Zélio Nascimento, presidente do bloco, relembra como fosse ontem, o acontecimento que originou a fundação da agremiação. O bloco foi fundado em 12 de fevereiro de 2000 e a ideia de criação da agremiação surgiu em uma festa de seu aniversário e no primeiro ano de desfile, o que parecia que poderia ser uma brincadeira entre amigos, que saíram atrás de um carro particular pequeno com uma caixa de som, timidamente, se transformou em um dos maiores e mais animados blocos de axé music da cidade