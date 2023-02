Delegacia de Angra investiga a morte do idoso de 62 anos achado dentro do sofá da casa onde morava sozinho no Perequê - Divulgação/166ª DP

Delegacia de Angra investiga a morte do idoso de 62 anos achado dentro do sofá da casa onde morava sozinho no PerequêDivulgação/166ª DP

Publicado 20/02/2023 19:52

Angra dos Reis- A 166ª DP de Angra dos Reis, está investigando a morte de um idoso,62, O corpo foi encontrado dentro da casa onde morava de aluguel, dentro de um sofá. O imóvel fica na esquina das ruas Laranjeiras e 42, no bairro Perequê. Segundo a polícia, o corpo estava dentro de um sofá, já em estado de decomposição. O cadáver foi encontrado pelo dono da residência, na sexta-feira (17), devido ao mau cheiro. Ainda de acordo com a polícia, o proprietário informou que a porta do imóvel estava arrombada. E que vizinhos estavam reclamando do mau cheiro. Quando ele decidiu ir até o imóvel.



Outra informação repassada pelos vizinhos aos agentes era de que o idoso não era visto desde quarta-feira (13). Ele era natural de Juiz de Fora, MG, e morava sozinho. A casa passou por uma perícia e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. De acordo com a Polícia Civil, "o laudo da necropsia é inconclusivo devido ao estado de decomposição do cadáver". O trabalho de investigação está na fase de ouvir testemunhas para elucidar o caso.

Relatar erro

Você pode gostar