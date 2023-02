Bateria da Carioca dá um show na avenida - Divulgação/Bloco

Publicado 21/02/2023 10:12

O Bloco da Carioca ganhou nessa segunda-feira,20, as ruas do centro da cidade com o enredo “Tia Lídia, mulher guerreira, eterna porta bandeira”. O verde, vermelho e branco exaltou a baluarte e inesquecível porta-bandeira Lídia, que escreveu sua história de grande sambista na agremiação, com raízes na comunidade do Morro da Carioca. À lembrança de Lídia bailando na avenida ao lado do mestre-sala Tancredo, outro baluarte do samba, ainda está viva na memória de todos que a viram brilhar em muitos carnavais. Ela faleceu em dezembro de 2022, aos 72 anos.

Lídia, a eterna porta- bandeira do bloco da Carioca, homenageada no carnaval deste ano. Divulgação/Bloco

Depois que deixou de conduzir a bandeira da agremiação nos desfiles, Lídia seguiu com sua paixão pela Carioca, participando da vida cotidiana da comunidade e ajudando a organizar vários carnavais. Era uma costureira de mão cheia, e inúmeras fantasias foram confeccionadas por ela, que vivia intensamente o carnaval, primeiro pela Escola de Samba e depois pelo bloco da Carioca. A família toda herdou a paixão de Lídia pelo carnaval. Os seus cinco filhos, Gustavo (Tato), Márcio, André (Dé), Fábio (Carapau) e Júnior nasceram e cresceram no samba e todos são feras como ritmistas. E os 14 netos e 2 bisnetos da Lídia, estão seguindo mesmo caminho, o amor pelo carnaval. E hoje, um dos filhos, o Gustavo Luís, o Tato, é o presidente do Bloco da Carioca.

Cada detalhe com toque especial de dona Lídia Divulgação/Bloco

A agremiação tem como mestres de bateria Leonardo e Brendo, que conduziram o desfile com 50 ritmistas, tendo como rainha à frente da bateria Nikole dos Santos. O autor do samba-enredo é Gustavo Tenório, que também é um dos intérpretes do bloco ao lado de Tauane, Serafim e Antony. Renato Oliveira e Ana Clara formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira.