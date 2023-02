Bloco das Piranhas do Camorim - Divulgação/Bloco

Publicado 21/02/2023 11:05

Angra dos Reis - O Bloco das Piranhas do Camorim tem 30 anos de existência no carnaval da cidade, porém, desfila oficialmente filiada a uma entidade organizadora da folia em Angra desde 2012, e de lá para cá sua popularidade só cresce, atraindo não somente foliões do bairro como de todo o município. E a agremiação é sem dúvida uma das principais atrações da programação do carnaval na cidade. O bloco já reuniu 8 mil foliões, antes da pandemia. A expectativa neste ano é de 10 mil pessoas.

O Bloco "Piranhas do Camorim" desce do morro embalado pela alegria e muita animação Divulgação/Bloco

São milhares de pessoas que acompanham o bloco anualmente e sempre na terça-feira de carnaval. Como bem já diz o nome, o que não vai faltar é homem vestido de mulher no Bloco das Piranhas do Camorim, e em 2023, certamente será mais um ano de muita animação pelas ruas do bairro.

A diretoria da agremiação, comandada pelo presidente Vangrei da Silva, está muito empolgada com mais uma provável quebra de recorde de foliões nas ruas do Camorim nesta terça-feira, dia 21, com concentração marcada para 15h, na Rua João Pedro I, em frente ao Bar do Zé Quintino. E por ser um bloco democrático, como manda o espírito do carnaval, há uma grande diversidade de público, de idades variadas e o sentimento é sempre de muito alto astral no Bloco das Piranhas do Camorim.

Celina Dion, representada pelo folião do bairro Luciano é sempre um show à frente da bateria. Divulgação/Bloco

A diretoria anuncia que terá a presença de uma bateria para animar os foliões na concentração e em parte do percurso. Haverá sorteio de brindes para as melhores fantasias. A passagem do bloco também será animada pelos DJs Andinho e Magnata em dois carros de som, e mais DJs vão estar no palco na praia do bairro, onde acontece a dispersão do desfile. Os abadás do Bloco das piranhas do Camorim estão sendo vendidos por R$ 40,00 com direito a uma caneca personalizada da agremiação e um energético para deixar os foliões acesos no desfile.

Os abadás estão sendo vendidos na tradicional barraca da agremiação montada no trevo de entrada do bairro. E mais uma vez a rainha do Bloco das Piranhas será a personagem Celina Dion, representada pelo folião do bairro Luciano.