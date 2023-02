Angra dos Reis

Bloco das Piranhas do Camorim vai mais uma vez arrastar milhares de foliões na terça-feira de carnaval

A expectativa do bloco é reunir 10 mil foliões pelas ruas da cidade. São milhares de pessoas que acompanham o bloco anualmente e sempre na terça-feira de carnaval. Como bem já diz o nome, o que não vai faltar é homem vestido de mulher no Bloco das Piranhas do Camorim, e em 2023, certamente será mais um ano de muita animação pelas ruas do bairro. A rainha do Bloco das Piranhas será a personagem Celina Dion, representada por Luciano.

Publicado 21/02/2023 11:05 | Atualizado há 3 dias