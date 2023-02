Angra terá stands montados em feiras de turismo no Brasil e no exterior para divulgar suas belezas e atrativos turísticos. - Divulgação/PMAR

Publicado 23/02/2023 18:53 | Atualizado 23/02/2023 19:12

Angra dos Reis- A TurisAngra traçou a estratégia para consolidar Angra dos Reis como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, especialmente entre os visitantes estrangeiros. Ao longo de 2023, as belezas naturais da cidade e da Baía da Ilha Grande serão apresentadas em dez eventos de turismo, três deles internacionais, com público estimado em cerca de 300 mil pessoas, entre agentes, promotores e empresários do setor.



O primeiro compromisso começou nessa quarta-feira de Cinzas (22) em Bogotá, na feira da Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato), que deve receber 27 mil visitantes. Até a próxima sexta-feira (24), uma equipe da autarquia municipal estará em um estande da Embratur, a agência do governo federal para promoção internacional do Brasil como destino turístico.



Em 2022, de acordo com a TurisAngra, 58,2% dos visitantes que estiveram na cidade eram brasileiros e 41,8%, estrangeiros, vindos principalmente da Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.



- Angra dos Reis é uma dos destinos mais procurados do país, atingindo números interessantes na taxa de ocupação, principalmente em feriados prolongados.



No carnaval 2023, a taxa de ocupação hoteleira ficou acima de 95%. Nossa cidade chama atenção aonde chega, e nossos estandes são sempre muito visitados nas feiras e congressos.



Estamos trabalhando para ampliar a divulgação de Angra como destino turístico, estimulando não apenas o setor, mas a economia local como um todo – ressalta o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.



Depois da Colômbia, a próxima agenda será em Portugal. De 1º a 5 de março, Marc Olichon e o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, participam da Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das maiores feiras do setor na Europa, com público estimado em 45 mil visitantes. Neste evento, a TurisAngra também marcará presença no estande da Embratur.



Veja abaixo a agenda de eventos de turismo com participação da TurisAngra ao longo de 2023



Março

- Abav MG (dias 17 e 18, em Belo Horizonte) e Abav Travel SP (dias 30 e 31, em Águas de Lindoia (estande da Secretaria Estadual de Turismo do RJ). Juntas, as duas feiras da Associação Brasileira de Agências de Viagens devem receber em torno de 5.500 visitantes.



Abril

- WTM América Latina, entre os dias 3 e 5, em São Paulo, com público estimado em 20 mil pessoas.

- Rio Boat Show, evento do setor de embarcações que deve ter 35 mil participantes a partir do dia 29.



Agosto

- Feira da Associação de Agências de Viagens de Ribeirão Preto, dias 4 e 5, com participação em estande da Setur. Expectativa de público: 3 mil visitantes.



Setembro

- Congresso da Abav no Rio de Janeiro, dias 27 e 29, com público estimado de 13 mil pessoas.

- SP Boat Show (data a ser definida), com cerca de 36 mil pessoas visitando o estande da TurisAngra.

- A TurisAngra estará com um estande próprio, em parceria com o Convention & Visitors Bureau, na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, que deve reunir 100 mil visitantes a partir do dia 30.



Outubro

- Brazil Travel Market, dias 19 e 20, em Fortaleza. Público estimado: 4 mil visitantes.



Novembro

- Festival de Turismo de Gramado (de 9 a 12), com mais de 12 mil visitantes no evento realizado na serra gaúcha.

- Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura/Abeta Summit, com cerca de 2 mil visitantes em São Paulo (data a ser definida).

Continua a agenda de transatlânticos no continente e Ilha Grande.

MSC Preziosa na Vila do Abraão, Ilha Grande. Divulgação/rede social

Nessa quarta-feira de Cinzas,22, mais um transatlântico aportou em Angra dos Reis/RJ. A sua parada foi na baía da Ilha Grande, em frente a Vila do Abraão. Turistas brasileiros e estrangeiros, à bordo do navio MSC Preziosa, desembarcaram na Vila e puderam conferir de perto um dos pontos turísticos mais procurados na alta temporada.