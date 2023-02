Time angrense masculino de futsal - Divulgação

Publicado 22/02/2023 21:01

Publicado 22/02/2023 21:01

Angra dos Reis - O time de futsal masculino de Angra dos Reis está a um pouco mais de 20 dias de sua estreia em mais uma Copa Rio Sul. Na 29ª edição da competição, a equipe angrense fará seu primeiro jogo no campeonato no dia 15 de março, às 20h, jogando em casa, diante de Paraty, na quadra do ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal. Angra segue em ritmo forte de preparação para a disputa. Os treinos são realizados todas as segundas e quartas-feiras, às 19h, na quadra do ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal.

Angra caiu no grupo C e terá como adversários na primeira fase do campeonato Três Rios (atual campeão da Copa Rio Sul), Sapucaia, Paulo de Frontin e Paraty. A equipe vem sendo preparada desde o ano passado, onde aconteceram seletivas com a participação de mais de 50 atletas de diversas localidades do município e chegou-se a um número de 20 jogadores inscritos para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal 2023. Confira a lista dos jogadores e tabela dos jogos com datas e locais definidos:

Jogadores

Goleiros: Ringo, Wagner e Victor Hugo (Camelo);

Fixos: Thiago Fraga, Flávio dos Santos (Negão), Hemerson da Silva e Walace Obolar;

Alas: Igor Neves (Iguinho), Luan Valverde, Cauan Ubiratan, Matheus Henrique (Tainha), Anthony Chesse, Rafael dos Santos Ramos, Renanzinho Maradona, Clayton e Fabinho;

Pivôs: Ronny, Lucas Timauê, Augusto César e João Felipe Cutea Rocha.

Comissão técnica formada por Fábio Félix (Fabinho Pig), auxiliar técnico Marcus Câmara e preparadora física Mayara Madeira.



Tabela dos jogos de Angra na Copa Rio Sul de Futsal 2023 - grupo C:



Turno

15/03 - quarta-feira - 20h - Angra x Paraty - Ginásio Getúlio Telles

26/03 - domingo - 11h - Três Rios x Angra - Complexo Esportivo Social Olímpico

02/04 - domingo - 11h - Angra x Paulo de Frontin - Ginásio Getúlio Telles

15/04 - sábado - 14h - Sapucaia x Angra - Ginásio Durval Vieira - em Anta



Returno

19/04 - quarta-feira - 20h - Paraty x Angra - Quadra da Escola do Pantanal

29/04 - sábado - 14h - Angra x Três Rios - Ginásio Getúlio Telles

07/05 - domingo - 11h - Paulo de Frontin x Angra - Ginásio Municipal Iracy Igaiara - Portões fechados

13/05 - sábado - 14h - Angra x Sapucaia - Ginásio Getúlio Telles.