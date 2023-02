Angra 2 foi religada no sistema e está gerando energia. - Divulgação/Eletronuclear

Publicado 25/02/2023 08:54 | Atualizado 25/02/2023 08:56

Angra dos Reis- A Usina Nuclear Angra 2, em Angra dos Reis, RJ, voltou a operar no sistema, nessa sexta-feira,24, depois de uma parada de quase uma semana. A unidade foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) no fim da tarde de domingo, 19. Segundo a Eletronuclear, o motivo foi uma lavagem no conjunto turbogerador - equipamento que distribui a energia gerada pela usina para a rede. O equipamento fica localizado, segundo a empresa, em uma área não nuclear e que a parada antes da data prevista, em março, foi necessária e segura. Acrescentando que Angra 2 voltou a operar no sistema com segurança.

A manutenção estava prevista para ser realizada no fim de março deste ano, mas precisou ser adiantada, após sensores indicarem a necessidade da parada preventiva do turbogerador.

Antes da parada a usina operava com potência de 1.350 megawatt. Ela entra no sistema gerando aos poucos até atingir a sua potência máxima.