Drogas apreendidas pela PM no BelémDivulgação/PM

Publicado 25/02/2023 09:05 | Atualizado 25/02/2023 09:07

Angra dos Reis- Policiais militares do 33º BPM, lotados na UPP do Belém, apreenderam nessa sexta-feira,24, cocaína, certa quantidade em dinheiro e maconha no bairro Belém, em Angra dos Reis/RJ. A apreensão foi realizada durante ronda no bairro.

Os agentes perceberam um movimento suspeito e ao se aproximarem com a viatura, o grupo se evadiu deixando para trás certa quantidade de dinheiro e de drogas, como cocaína e maconha. O material apreendido foi encaminhado à 166ª DP.