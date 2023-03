Trecho da Rio-Santos, próximo ao condomínio Barla Vento, em Praia Brava, atingido por pedras que rolaram da encosta foi liberado. - Divulgação/CCR

Trecho da Rio-Santos, próximo ao condomínio Barla Vento, em Praia Brava, atingido por pedras que rolaram da encosta foi liberado.Divulgação/CCR

Publicado 01/03/2023 08:51

Angra dos Reis- Em nota à Imprensa, a CCR RioSP, que administra a rodovia Rio-Santos, informou no início da manhã desta quarta-feira,1º, que o trecho interditado de forma preventiva, para garantir a segurança de todos, foi liberado nos dois sentidos, por determinação da chefia da Polícia Rodoviária Federal, em Angra dos Reis.

Segundo a CCR, dentro do trecho interditado ,na noite dessa terça-feira,28, depois do temporal que atingiu a cidade, por recomendação técnica da Concessionária, foram registrados pontos com deslizamento de pedras sobre a pista, o que reforça a importância do plano de contingência implantado durante as fortes chuvas que atingiram a região.

A Concessionária ainda destaca que especialistas da Concessionária informaram que o solo da região recebeu um volume de chuva muito elevado, sendo necessário tempo para a água drenar.

Enquanto isso acontece, ainda há risco de uma instabilidade se materializar.

"Mesmo com a liberação determinada pela PRF, a Concessionária orienta os motoristas a não trafegarem pela região".

Ao longo da Rio-Santos, entre Mangaratiba e Paraty, ainda há trechos em obras sendo executadas, por isso, a empresa pede atenção redobrada, redução de velocidade e paciência, pois são necessárias para conforto e mais segurança dos motoristas. Os trechos são sinalizados e seguem no sistema de trânsito Pare e Siga.