Publicado 01/03/2023 12:12

Rio - O enterro do PM Jefferson Alan Ferreira Cavalcanti, 41 anos, morto na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, está marcado para as 11h30 desta quinta-feira (2) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal do Centro durante a manhã desta quarta-feira (1ª) para reconhecer e liberar o corpo.



Ainda abalada, a família preferiu não falar com a imprensa. Policiais militares do 9° BPM (Rocha Miranda), de onde o agente era lotado, também estiveram no IML dando apoio aos parentes. O sargento estava na Polícia Militar desde 2002 e deixa 3 filhos, um deles também esteve no IML nesta quarta (1ª).

De acordo com a corporação, Jefferson estava de serviço e se deslocava junto à equipe, pela comunidade do Muquiço, na Zona Norte, quando foi atacado por criminosos armados da região. O PM foi atingido no tórax e socorrido por outros agentes ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde não resistiu e morreu.



Nas redes sociais, um amigo de Jefferson lamentou a morte. "Meu grande amigo e xará! Que Deus te receba de braços abertos. Meu xará, um amigo, um pai de família exemplar que perdeu a sua vida com essa violência do estado do Rio de Janeiro. Ao saber da sua partida fiquei sem chão, minhas condolências a família e amigos . Vai em Paz meu amigo!", lamentou.