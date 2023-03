Na abordagem, um celular e R$ 1.250 foram apreendidos - Divulgação

Publicado 01/03/2023 19:14 | Atualizado 01/03/2023 19:28

Rio - Quatro dias depois da prisão de quatro colombianos por furtos em Copacabana, agentes da Operação Segurança Presente no bairro prenderam outro, nesta terça-feira (28), pelo roubo de um celular e R$ 1.250 de um salão de beleza na Avenida Prado Júnior. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do suspeito, que contou com o apoio de um comparsa.

Imagens do circuito interno mostraram que, enquanto um dos homens distraía a recepcionista, o comparsa aproveitava para subtrair os objetos. Após o crime, o estrangeiro detido voltou ao local e foi reconhecido por funcionários do salão, que conseguiram contê-lo até a chegada dos policiais do Copacabana Presente.

O colombiano de 30 anos foi conduzido à 12ª DP (Copacabana), onde foi autuado por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça. O celular e o dinheiro foram apreendidos.

Caso similar aconteceu na semana passada

Agentes do Segurança Presente de Copacabana prenderam, na última sexta-feira (24), dois casais de colombianos que praticavam furtos a passageiros dentro de um ônibus da linha Copacabana-Recreio dos Bandeirantes. Com eles, os policiais encontraram cinco celulares, cartões de créditos e R$ 513 em espécie.

Os casais, com idade entre 18 e 34 anos, praticavam a chamada saidinha de praia. Eles entraram no ônibus na Avenida Atlântica, em Copacabana, e aproveitaram o coletivo mais cheio de passageiros para furtar os objetos nas balsas. Acabaram descobertos e iniciaram uma confusão.

Os policiais que realizavam o patrulhamento na orla da praia observaram o tumulto e detiveram os dois casais. Com eles, os agentes encontraram os objetos, que foram identificados pelas vítimas dos furtos.