Três mulheres foram presas na Rodoviária Novo Rio com 40kg de drogas - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 01/03/2023 19:05

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia de Áreas Turísticas (BPTUR) prenderam, nesta quarta-feira (1º), na Rodoviária Novo Rio, região central da cidade, três mulheres, de 23, 24 e 25 anos, por tráfico de drogas.

Com a ajuda de informações repassadas pelo Disque Denúncia, os agentes abordaram o ônibus onde as mulheres estavam e capturaram o trio com 58 tabletes de erva seca, totalizando 40kg.

As mulheres afirmaram que a droga veio de São Paulo e disseram que não sabiam onde a entregariam, mas que alguém ligaria para elas quando chegassem. Cada uma receberia R$ 700 pela entrega.

As suspeitas e o material apreendido foram levados para a sede da 4ª DP (Centro), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. As três suspeitas foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas e permanecem presas.

Denuncie o transporte de entorpecentes ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido:

- Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300 253 1177

- WhatsApp: (21) 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ