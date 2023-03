O enterro do PM Jefferson Allan contou com a presença de familiares, amigos, policiais militares e do Secretário da PM Luiz Henrique Marinho - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 02/03/2023

Rio - O 2º sargento da PM Jefferson Alan Ferreira Cavalcanti , 41 anos, morto na Comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, foi enterrado nesta quinta (2) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. De acordo com a corporação, em menos de uma semana quatro agentes foram mortos no estado do Rio. O velório, que iniciou por volta das 11h30, contou com a presença de familiares, amigos, policiais militares e do Secretário da PM Luiz Henrique Marinho.

Durante o sepultamento, a família preferiu não falar com a imprensa. Enquanto os policiais presentes estavam todos fardados e armados prestando as últimas homenagens ao colega.

"Eu acho que o próprio sepultamento já diz tudo, representa como ele era querido na corporação, um excelente profissional, que tinha uma vasta experiência, pai de filhos. E a presença hoje das pessoas no cemitério já mostra a importância dele para família, amigos e corporação. Essa é mais uma aversão ao estado, é triste! Mas como todas as outras, não vai ficar assim", desabafou o secretário Luiz Henrique Marinho.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, em 2023, 19 policiais militares foram baleados na Região Metropolitana do Rio. Entre as vítimas, 8 morreram e 11 ficaram feridas. Em relação este número, o secretário lamentou e informou que vem trabalhando junto ao estado para tentar diminuir as vítimas durante as operações.



“São números que nos entristecem, são números lamentáveis, mas a gente vem em um processo de redução com investimento na corporação para melhorar a estrutura de trabalho, justamente para diminuir a vitimização. Não é normal em 59 dias aprendermos 100 fuzis e 577 pistolas, porque aí a gente ver como o estado do Rio é diferente, nós não produzimos fuzis, não temos fábricas de armas, mas apreendemos essa quantidade em menos de dois meses. Nosso estado tem características próprias e merece uma atenção especial, um estudo diferenciado, mas a gente continua investindo na corporação, com apoio do estado, dos nossos comandantes que vêm atendido nossas propostas de trabalho em troca de melhores condições”, disse.

Ainda segundo a corporação, o sargento estava de serviço e se deslocava, junto com sua equipe, pela comunidade do Muquiço, quando foi atacado por criminosos armados da região. Ele foi atingido no tórax e socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.



Ele estava na corporação desde 2002 e deixa três filhos. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga as circunstâncias do crime.



O Portal de Procurados divulgou nesta quinta (2) um cartaz pedindo informações que possam levar aos responsáveis pela morte do PM. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato de forma anônima pela central de atendimento através dos números (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp através do telefone (021) - 99973 1177 ou no aplicativo do Disque Denúncia RJ.