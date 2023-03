Crime é investigado pela 12ª DP (Copacabana) - Reprodução/Google Maps

Publicado 02/03/2023 09:16

Rio - Um radiologista foi preso, na noite desta quarta-feira (1º), acusado de ter abusado sexualmente de uma paciente de 26 anos, durante a realização de um exame em uma clínica particular do bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Martin Gomes de Souza Neto, de 32 anos, foi conduzido para a delegacia depois que a vítima chamou a Polícia Militar. Contra ele, já constava uma denúncia pelo crime de violação sexual.

De acordo com a PM, por volta das 19h, equipes do 19º BPM (Copacabana) foram acionadas para verificar uma ocorrência de violação sexual em uma clínica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. No local, a vítima relatou aos policiais que o médico tocou suas partes íntimas sem consentimento, quando ela fazia uma ultrassonografia transvaginal. Os militares então levaram a paciente e o radiologista para 12ª DP (Copacabana).

Martin, a mulher e testemunhas prestaram depoimento na distrital. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito. O médico foi autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude. Contra o radiologista, já havia um registro de ocorrência pelo mesmo crime. Segundo a Polícia Civil, "diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".