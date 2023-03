Vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 02/03/2023 08:48

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES), a direção da unidade hospitalar informou que as vítimas tem quadro de saúde estável.

O 3º sargento Bruno Werneck Rocha de Souza precisou passar por cirurgia após ser internado. Já o morador Marcelo Pinto Pereira, de 41 anos, foi atingido por tiro na cabeça, mas foi estabilizado.

Na ocasião, segundo a Polícia Militar, a troca de tiros teve início após criminosos em carro dispararem contra equipe do 7º BPM (São Gonçalo) que patrulhava a Estrada de Sapucaia, durante uma tentativa de abordagem a um carro com pessoas em atitudes consideradas suspeitas.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).