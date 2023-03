Moradores se aglomeraram próximo a corpo de um dos baleados na ação do Complexo do Salgueiro - Reprodução/Redes Sociais

Moradores se aglomeraram próximo a corpo de um dos baleados na ação do Complexo do SalgueiroReprodução/Redes Sociais

Publicado 01/03/2023 15:14

Rio - Um confronto entre policiais militares e traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, deixou um PM e um morador baleados, no início da tarde desta quarta-feira (1º). A troca de tiros, segundo a Polícia Militar, começou após criminosos em carro dispararem contra equipe do 7º BPM (São Gonçalo) que patrulhava a Estrada de Sapucaia.

Após o confronto, os agentes constataram que o PM estava baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também em São Gonçalo, onde precisou passar por cirurgia e segue internado em estado estável.

A outra vítima, que seria morador, também foi encontrada ferida após cessarem os confrontos na região. Ele também foi socorrido para o HEAT.



Nas redes sociais, moradores compartilham vídeos da movimentação de pelo menos dois blindados no interior da comunidade.



Em outro registro, é possível ver um grupo de moradores se aglomerando em volta do que seria o corpo de uma das vítimas de disparo.

O caso foi encaminhado para a para a 73ª DP (Neves). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do morador baleado. A identificação também não foi confirmada.



*Matéria em atualização