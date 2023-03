Ministério Público, em parceria com o Detran, faz ação para retirada de segunda via de documentos e denúncias por agressão doméstica - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ministério Público, em parceria com o Detran, faz ação para retirada de segunda via de documentos e denúncias por agressão domésticaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/03/2023 08:36

Rio - Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) estiveram, nesta quinta-feira (2), na Central do Brasil atendendo a população no projeto "Ouvidoria itinerante da mulher". A ação integra as atividades da ouvidoria para o Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira (8).

Os funcionários do MP receberam queixas relacionadas à violência doméstica, entre outras denúncias, além de orientarem sobre a atuação da instituição em diversas áreas.

Augusto Lopes, ouvidor do MP, afirmou que a principal iniciativa do projeto é aproximar a população de serviços. "Em um mesmo local, juntamos assistência à mulher em casos de violência doméstica, no mês que se comemora o dia internacional delas, e também a retirada de documentos", disse.

A artesã Marília Araújo da Penha, de 35 anos, contou que aproveitou para tirar uma nova identidade e elogiou a ideia do projeto. "Eu fui pegar uma isenção pra tirar um novo documento de identidade, pois o meu já está muito ruim. Fui bem atendida em um rápido atendimento. Sem contar as meninas são mega educadas", afirmou.

O evento é uma parceria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do MPRJ, do Detran Mulher, da Secretaria Estadual Especial das Mulheres, da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, da Fundação Leão XIII e do Núcleo de Assistência ao Cidadão do Governo do Rio de Janeiro.



A ação contra com outros serviços, como a isenção de taxa de 2ª via na emissão de certidões de nascimento, óbito, casamento, habilitação para casamento e averbação de certidões.