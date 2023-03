Novas luminárias são colocadas no Centro Histórico do Rio - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Novas luminárias são colocadas no Centro Histórico do RioMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 02/03/2023 09:07

Rio - O mês de março começou com a recuperação das tradicionais luminárias do Centro Histórico do Rio, que estão sendo reformadas pela Prefeitura. Cerca de 300 peças, três tipos de postes, arcos e cordoalhas em ferro fundido, passarão por restauro ou serão repostas em 30 ruas da região central. O projeto foi lançado na Rua do Mercado, no Centro. A via recebeu 15 postes, com peças recuperadas ou novas, feitas de acordo com os moldes originais.



As avenidas Passos, Presidente Vargas e Primeiro de Março, as ruas da Carioca, da Assembleia e São José e a Praça Quinze, são exemplos de lugares que vão receber o projeto de iluminação.

Laura Di Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, destacou a importância das luminárias para a paisagem do Centro que, segundo ela, é uma importante região para o patrimônio Cultural. "O Centro do Rio precisa de gente, de vida e de cuidado com seus bens históricos. Ao andar pelas Ruas do Ouvidor, da Conceição, do Rosário, nos deparamos com estes modelos antigos de postes e luminárias sustentadas por arcos de ferro fundido e com detalhes artísticos, instaladas diretamente nas fachadas dos casarios.", disse ela.



Luminárias que remontam ao passado



O objetivo do projeto é a restauração de postes, arcos e cordoalhas em ferro fundido existentes em toda a região do Centro, remontando o sistema de iluminação elétrica do fim do século XIX e início do XX. No perímetro escolhido há locais de grande peso histórico, como as ruas do Ouvidor e do Rosário e o Largo do Paço Imperial.



O subprefeito do Centro, Alberto Szafran, explicou sobre programa de recuperação. "Hoje a gente inaugura o circuito de iluminação histórica do Centro do Rio, repaginando todos os postes de um quadrilátero fundamental para o comércio e para o centro financeiro da nossa cidade. São 15 postes temáticos, trazendo de volta à região o design do Século XIX e melhorando a iluminação pública", disse Szafran.

O trabalho de fundição das peças necessárias à recuperação é feito em Minas Gerais e, de acordo com o presidente da Rioluz, Paulo Cezar dos Santos, o projeto está orçado em cerca de R$ 14 milhões. "O projeto de recuperação da iluminação histórica visa resgatar a iluminação pública do Centro antigo do Rio, que integra a herança colonial da cidade. Os postes que estão sendo restaurados serão lixados e pintados com tinta anticorrosiva. As peças terão o seu design antigo preservado e as luminárias receberão a moderna tecnologia, sem descaracterizar a ambiência histórica do local", explicou Paulo Cezar.