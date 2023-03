Governador Cláudio Castro destacou indicadores positivos e apresentou novos projetos - EDUARDO UZAL

Governador Cláudio Castro destacou indicadores positivos e apresentou novos projetosEDUARDO UZAL

Publicado 02/03/2023 06:00 | Atualizado 02/03/2023 12:37

Rio - Ontem (1º), o Auditório do Hotel Prodigy, no Aeroporto Santos Dumont, foi palco do "Desenvolve RJ", seminário realizado pelos jornais O Dia e Meia Hora. Além de apresentar os avanços registrados no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos em termos de desenvolvimento econômico, o evento promoveu debates produtivos sobre maneiras de atrair mais investimentos que gerem empregos e renda para toda a população fluminense.



"Os números não mentem. O estado bate recordes de abertura de empresas, geração de empregos, superávit financeiro das contas, índices de segurança, entre outros. Ou seja, o Rio de Janeiro vive um momento histórico que nem o mais otimista cidadão poderia imaginar 2 anos e meio atrás. Não tenho a menor dúvida de que o estado do Rio vai crescer ainda mais e será um exemplo de políticas públicas de desenvolvimento econômico, em todos os setores, na América Latina", disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, que fez a abertura do evento ao lado do subsecretário de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto.



Após destacar indicadores positivos e apresentar números expressivos, como os mais de R$ 100 bilhões em investimentos públicos e privados em andamento no estado, Farah anunciou novos projetos validados pelo governador Cláudio Castro em reunião realizada no dia anterior ao seminário. Entre as novidades anunciadas por Farah, está a criação de um polo tecnológico em Petrópolis. "O Governo do Rio está adquirindo uma área à margem da BR 040, onde há uma fábrica desativada há mais de 50 anos, para instalar o maior projeto tecnológico deste país", revelou o secretário.



Ao longo do dia, o jornalista George Vidor conduziu quatro painéis sobre temas fundamentais para a continuidade do projeto de desenvolvimento do Governo do Estado. O secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, destacou a importância do seminário. "As pessoas querem saber o que o estado tem a oferecer. Nossa frase principal é: o que é dito neste evento não pode estar afastado da realidade", explicou o secretário, ressaltando que os empresários interessados em investir no Rio têm que verificar no cotidiano o que foi apresentado no evento.



No fim da tarde, o governador Cláudio Castro encerrou o "Desenvolve RJ" fazendo um balanço dos avanços alcançados durante sua gestão, anunciando novos projetos e destacando um dos principais programas que impulsionam o estado, o "Pacto RJ", realizado em parceria com a Firjan e as prefeituras. "Analisamos para fazer cada município crescer e se tornar atrativo para receber várias empresas. Todo o valor da concessão da Cedae será gasto 100% em investimento para gerar novos negócios", afirmou o governador.

FUTURO DO RIO EM DEBATE



O primeiro painel da manhã foi dedicado às grandes oportunidades de investimentos que o estado do Rio de Janeiro oferece. O debate reuniu Luiz Césio Caetano, vice-presidente e atual presidente em exercício da Firjan; Mauro Andrade, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios da Prumo, responsável pelo Porto do Açu; Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae Nacional; e Vinicius Farah, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.



"Precisamos consolidar o estado do Rio como um hub logístico nacional. Há investimentos em andamento pelas concessionárias de rodovias federais, como na Dutra e no Arco Metropolitano. Mas ainda precisamos avançar mais na melhoria da logística do estado. Um exemplo é a conclusão da definição dos novos concessionários das BRs 0-40 e 101. É fundamental, também, avançarmos nos investimentos no setor ferroviário, em especial a EF-118, tendo como trecho prioritário a ligação do Porto do Açu à malha ferroviária nacional. Trata-se de um projeto-chave para o desenvolvimento do Rio de Janeiro", disse o presidente em exercício da Firjan.



Na sequência, as inúmeras oportunidades da Economia do Mar estiveram no centro do debate, que reuniu Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); André Sochaczewski, assessor do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro; Edésio Teixeira Lima Junior, presidente da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON); e Marcos Bastos, coordenador de Oceanografia da UERJ.



Após um intervalo, o "Desenvolve RJ" foi retomado na parte da tarde. O terceiro painel foi dedicado à discussão sobre a valorização do empreendedor fluminense, com destaque para o "Compra RJ", que gerou mais de R$ 218 milhões em potencial de negócios nos últimos 10 meses. Os debatedores foram Brunno Eudes, gerente de Micro e Pequenas Empresas da Agerio; Fernanda Curdi, superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; e Pedro Teixeira, vice-presidente da Ternium.



A relevância do setor energético para o estado do Rio de Janeiro foi o tema do último painel do seminário. "É importante a expansão da distribuição do gás natural do Rio de Janeiro, com novos gasodutos. Nós vamos receber uma quantidade muito grande de gás das plataformas de Campos e de Santos, e precisamos estar preparados. Também estamos atentos às duas concessões de energia elétrica, que embora sejam de responsabilidade do governo federal, são acompanhadas por nós porque prestam serviço no nosso estado", explicou o secretário Hugo Leal, que participou do debate ao lado de Flávio Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Shell Brasil; Paulo Henrique Van der Ven, vice-presidente de Operações Compartilhadas da Equinor Brasil; Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras; e Daniel Lamassa, subsecretário adjunto de Energia.