Publicado 02/03/2023 06:00 | Atualizado 02/03/2023 07:03

As principais notícias de O DIA, desta quinta-feira, 2 de março de 2023, são:



Prefeito Eduardo Paes quer criar a ‘Passarela do Samba 2’ e a ‘Cidade do Samba 2’ para o Carnaval das escolas das séries Prata e Bronze.

Seminário ‘Desenvolve RJ’ debate propostas para atrair investimentos e gerar renda e emprego para o estado



A manchete destaca que o governo federal vai lançar, nesta quinta-feira, o novo programa Bolsa Família



No Ataque, Botafogo volta as suas atenções para a estreia, hoje, na Copa do Brasil, contra o Sergipe, fora de casa



Quatro homens foram executados no bairro do Anil, na Zona Oeste. Uma quinta vítima está internada no hospital



No D, participante do ‘BBB 23’ é eliminado mas deixou sua marca no reality show



E como foram as comemorações pelos 458 anos da cidade do Rio de Janeiro