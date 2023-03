Ações vão acontecer em quiosques do Leme até o Recreio - Banco de imagens/Agência O Dia

Publicado 02/03/2023 14:44

Rio - Quiosques localizados na orla do Rio, entre as praias do Leme, na Zona Sul, e do Recreio, na Zona Oeste, vão receber uma série de atividades gratuitas para a população até o fim de março. As ações, que vão acontecer de quinta a domingo, têm o objetivo de promover saúde e bem-estar, oferecendo aulas de defesa pessoal feminina, muay thay, ioga, hiit, além de core training.

“Essa é uma das muitas ativações, com foco na saúde e no bem-estar, que disponibilizaremos no ano de 2023. A nossa intenção é oferecer experiências únicas, em momentos de lazer e descontração”, explica João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Batizado de Verão Carioca, o projeto é promovido pelos laboratórios Sérgio Franco e Alta Diagnóstico. O público também será contemplado com um sorteio de brindes e distribuição de picolés. Pessoas de todas as idades poderão participar das aulas.

Confira a programação:



Oficinas de ioga:

2 de março (Quinta) no quiosque La Carioca, no Leblon.

9 de março (Quinta) no quiosque DeLamare, em Ipanema.



Oficinas de hiit:

3 de março (Sexta) na La Carioca, no Leblon.

10 de março (Sexta) no DeLamare, em Ipanema.



Oficinas de muay thai:

4 de março (Sábado) no Tatui, no Leme.

5 de março (Domingo) no Clássico Recreio, no Recreio.

23 de março (Quinta) no Boho, no Leblon.

24 de março (Sexta) no Barthô, em São Conrado.



Oficinas de core training:

11 de março (Sábado) no Clássico / Downwind, na Barra da Tijuca

12 de março (Domingo) no Coisa de Carioca, em Copacabana.

25 de março (Sábado) no Clássico / Downwind, na Barra da Tijuca

26 de março (Domingo) no Clássico Recreio, no Recreio.



Oficinas de defesa pessoal feminina:

16 de março (Quinta) no Tatui, no Leme.

17 de março (Sexta) no Coisa de Carioca, no Copacabana.

18 de março (Sábado) no Boho, no Leblon.

19 de março (Domingo) no Barthô, em São Conrado.