Carro de PM é atingido durante troca de tiros após tentativa de rouboDivulgação

Publicado 02/03/2023 14:05

Rio - Um PM foi baleado, na manhã desta quinta-feira (2), durante uma tentativa de assalto na Rua Xingu, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O cabo Reveys Ribeiro Souza Melo, lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP) da corporação, foi levado lúcido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde permanece internado.

O veículo do policial foi atingido por ao menos 30 tiros e permaneceu no local do crime para ser periciado. A 58ª DP (Posse) instaurou inquérito para investigar o caso. A vítima será ouvida na unidade policial. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.

Reveys foi baleado na perna e no abdômen, por estilhaços, ao reagir à ação dos criminosos. Até o momento, a direção do hospital não informou seu estado de saúde.

PMs vitimados

capitão Carlos Alberto Alves, 42 anos , morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (2) durante uma operação nas comunidades no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde. Ele era comandante da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 33ºBPM, localizada em Camorim. Segundo a Polícia Militar, o agente chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu. Em menos de uma semana, dois PMs foram mortos na região.



A morte do capitão Carlos Alberto ocorre cinco dias após o falecimento do cabo Fernando Figueira Machado, 34 anos , do mesmo batalhão, e que também estava de serviço. O PM foi baleado durante ataque de criminosos na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, no bairro Bracuhy, em Angra dos Reis, no último sábado (25). Na ocasião, outro agente também foi baleado, mas após atendimento recebeu alta da unidade de saúde.