O homem foi detido no terminal Alvorada e encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) - Reprodução

O homem foi detido no terminal Alvorada e encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) Reprodução

Publicado 02/03/2023 15:51 | Atualizado 02/03/2023 16:14

Rio - O prefeito Eduardo Paes denunciou, nesta quinta-feira (2), em uma publicação nas redes sociais, mais um ato de vandalismo no BRT, ocorrido na quarta-feira (1º) em um ônibus da nova frota do corredor Transcarioca durante seu primeiro dia de circulação. Nas imagens, um homem aparece forçando com o pé a abertura da porta do veículo, que está em movimento.



De acordo com a MOBI-Rio, o veículo fazia a linha 31 (Alvorada - Vicente de Carvalho semidireto). O ocorrido foi por volta das 18h40. Ainda segundo a concessionária, o motorista comunicou o vandalismo ao Centro de Controle Operacional, que acionou os agentes do BRT Seguro, coordenado pela Seop. O homem foi detido no terminal Alvorada e encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).