Eduardo Paes celebra a entrega de 110 novos ônibus do BRTDivulgação

Publicado 01/03/2023 15:07

Rio - O prefeito Eduardo Paes e a secretária de Transportes, Maína Celidonio entregaram nesta quarta-feira (1º) 110 novos ônibus para o sistema BRT. Os veículos vão circular na Transcarioca, que teve 100% da frota renovada. Com a nova entrega, são 339 veículos articulados em funcionamento no sistema BRT, número que inclui os ônibus da antiga frota - um crescimento de 185% da frota após a intervenção da Prefeitura do Rio

"Começamos a diminuir o sofrimento que a população está passando. A Transolímpica já totalmente revitalizada, com estações reformadas, ônibus novos, e agora a Transcarioca. Vamos chegar na Transoeste e na Transbrasil, essa última vai começar a funcionar. O BRT havia mudado a vida das pessoas. É muito bom, nesses 458 anos do Rio, poder devolver essa dignidade para a população e permitir que as pessoas tenham qualidade na sua mobilidade. Agora, um pedido que eu sempre faço: os ônibus foram comprados com dinheiro dos impostos dos cariocas, então pedimos: cuidado com o BRT. Tenham consciência" afirmou Eduardo Paes.

Com os novos ônibus, a Transcarioca terá um aumento de quase 50% de novos veículos à disposição da população. Atualmente, a Transcarioca conta com 74 ônibus em atividade. Inaugurada em 2014, tem 39 km entre o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, passando por bairros das zonas Oeste e Norte da cidade. O corredor tem dois terminais e 45 estações, todos reformados após a intervenção realizada pela Prefeitura do Rio em março de 2021.



A Prefeitura já havia entregue 80 novos BRTs que já estão em operação no sistema, atendendo o corredor Transolímpica e o trecho Jardim Oceânico – Alvorada.



Como ocorreu na Transolímpica, após a chegada dos novos ônibus, a expectativa é que o movimento de passageiros aumente gradualmente na Transcarioca.

"A primeira etapa foi a reinauguração da Transolímpica com ônibus novos e todas as estações reformadas. E agora fazemos uma grande entrega com a renovação de toda a frota da Transcarioca, também com a reforma de todas as estações. Os ônibus novos trazem mais conforto, menos tempo de espera e menos lotação do sistema", disse Maína Celidonio.



Transoeste com mais ônibus e redução de 50% dos intervalos de espera



Os ônibus antigos do corredor Transcarioca serão remanejados para o corredor Transoeste. Com isso, serão 120 articulados no trecho Alvorada x Santa Cruz, além de 101 ônibus convencionais das linhas eventuais, os 'diretões' (Santa Cruz-Alvorada; Pingo D'Água-Alvorada; Mato Alto-Alvorada; e Magarça-Alvorada). Esse remanejamento vai melhorar os serviços no corredor, com a redução dos intervalos.



Após a reinauguração da Transolímpica, em dezembro de 2022, e da chegada dos novos ônibus ao trecho Alvorada – Jardim Oceânico, em janeiro, já houve uma redução de cerca de 50%, em média, nos intervalos das linhas do corredor Transoeste.



Por exemplo, o intervalo da linha 18 (Recreio Shopping-Jardim Oceânico expresso), que era de 20 minutos, passou para 10 minutos e vai chegar a 8 com a entrada dos novos ônibus no Transcarioca. Já a linha 19 (Salvador Allende - Pingo D’Água expresso) passou de 15 minutos para 12 minutos e vai chegar a 8 minutos. E o intervalo da linha 13 (Mato Alto - Alvorada expresso), que chegou a ser de 20 minutos, vai para 10 minutos.



"Hoje é uma grande entrega, a Transcarioca é um corredor muito importante, transporta muitos trabalhadores por dia e que corre um trecho muito grande da nossa cidade. É o segundo corredor a receber uma frota integralmente nova depois da Transolímpica. No dia do aniversário da nossa cidade, a Transcarioca recebe ônibus novos para a população ser transportada com qualidade e conforto", disse a presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin.



85% das estações do sistema BRT já foram reformadas



A Prefeitura, por meio da Mobi-Rio, já reformou 106 das 125 estações do sistema BRT, sendo 45 no corredor Transcarioca. Entre as melhorias realizadas estão substituição de painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas; fiação embutida e mecanismos das portas blindados; alarmes luminosos e sonoros das portas, indicando a abertura e o fechamento, e trava automática das portas. Entre os serviços executados estão ainda pinturas interna e externa, novas instalações elétricas e programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.



A partir de novembro deste ano, até março de 2024, a cidade receberá os outros novos articulados comprados pelo município para atendimento aos corredores Transbrasil e Transoeste – atualmente em obras. O primeiro corredor deve começar a operar gradativamente a partir do segundo semestre deste ano, e o segundo, no início de 2024.