Filhotes de pato foram encontrados dentro de caixa de papelão, no centro do Rio - Divulgação

Filhotes de pato foram encontrados dentro de caixa de papelão, no centro do RioDivulgação

Publicado 02/03/2023 15:45 | Atualizado 02/03/2023 16:18

Rio - Equipes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) foram acionadas, na quarta-feira (1º), para fazer o acolhimento de filhotes de patos e gambás que apareceram na região central da cidade.

Os gambás foram entregues aos guardas do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) que atuam na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, por policiais civis lotados no Instituto Médico Legal (IML). Os animais apareceram no pátio da unidade policial, que fica na Leopoldina.

Após receber os filhotes e verificar que estavam em boas condições para sobrevivência, os agentes fizeram a soltura no parque da Quinta da Boa Vista, próximo a um bambuzal, onde ficariam protegidos.

Já os filhotes de pato foram encontrados na Av. Rio Branco, no Centro do Rio, por cidadãos que acionaram os guardas que atuam na fiscalização do VLT. Os agentes foram até o local indicado e encontraram os dois animais em uma caixa de papelão. Eles fizeram o acolhimento dos filhotes e os entregaram às equipes da Fundação Parques e Jardins, no Campo de Santana.