Ana Carolina e Rosimeire saíram da loja com as televisões - Reprodução

Ana Carolina e Rosimeire saíram da loja com as televisõesReprodução

Publicado 02/03/2023 15:29 | Atualizado 02/03/2023 16:08

Rio - Um homem e duas mulheres foram presos, nesta quarta-feira (1), por furtar quatro televisões e 20 shampoos em uma loja no Centro de Barra do Piraí, no interior do Rio. Os produtos levados pelos suspeitos custavam cerca de R$ 6 mil.

As câmeras de segurança flagraram a ação de Ana Carolina Mendes de Assis, de 26 anos, e Rosimeire Costa Ferreira, 41 anos. Por volta das 13h30, as duas entraram na loja da Magazine Luiza e olharam para os produtos. Em seguida, pegam quatro televisores e saem pela porta da frente. Michel Fernando Siqueira, de 41 anos, estava em um carro na frente do estabelecimento para auxiliar na fuga.



CONFIRA:

Mulheres são flagradas furtando televisões em loja no Centro de Barra do Piraí, no interior do Rio. #ODia

Créditos: Reprodução pic.twitter.com/bL9i7J0NWM — Jornal O Dia (@jornalodia) March 2, 2023

Acionados por funcionários da loja, os agentes do Barra do Piraí Presente conseguiram localizar o veículo circulando na região. Após a abordagem, os três suspeitos foram presos. Com o grupo, os policiais também apreenderam três celulares, R$ 520, uma máquina de cartão e duas bolsas.

De acordo com a Polícia Civil, o trio é de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e uma das mulheres já tinha anotação criminal por furto. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí).

Procurada, a Magazine Luiza ainda não se manifestou sobre o caso.