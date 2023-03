Uma arma, dois rádios comunicadores e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos durante a operação - Divulgação

Publicado 02/03/2023 14:59 | Atualizado 02/03/2023 16:11

Rio - Um homem morreu e dois foram presos após troca de tiros com policiais militares, nesta quarta-feira (1), na Comunidade da Grota, em São Francisco, Niterói.

Segundo a PM, após chamado do Disque Denúncia, uma equipe foi encaminhada para o local, no início da noite. Durante patrulhamento pelo local, os agentes encontraram indivíduos armados, os quais fizeram disparos contra os policiais, que revidaram.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ao dar entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Segundo informações do 12º BPM (Niterói), ele seria uma das lideranças criminosas da comunidade da Grota.

Ainda durante a ação, dois indivíduos foram detidos, além da apreensão de uma pistola, munições, 218 pinos de cocaína, 137 pedras de crack, 170 invólucros de maconha e dois rádios comunicadores.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSGI).