Bicho-preguiça foi resgatado por policiais do Segurança Presente - Reprodução

Bicho-preguiça foi resgatado por policiais do Segurança PresenteReprodução

Publicado 02/03/2023 17:17 | Atualizado 02/03/2023 17:20

Rio - Três homens foram presos na tarde desta quinta-feira (2) por furtar um bicho-preguiça no Parque Lage, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Em depoimento, os suspeitos afirmaram que o animal seria vendido na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Secretaria de Governo do Rio (Segov), uma equipe da Segurança Presente estava em patrulhamento no Jardim Botânico quando abordaram o trio na saída do parque. Ao abrir a mochila de um dos homens, os agentes encontraram um bicho-preguiça. Com isso, eles admitiram que o animal havia sido furtado.

fotogaleria

Os suspeitos foram encaminhados à 14ª DP (Leblon), onde o caso foi registrado. Por fim, os policiais acionaram a patrulha ambiental para o resgate.