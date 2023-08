Cabos de energia e itens usando para o furto apreendidos com os suspeitos - Reprodução

Cabos de energia e itens usando para o furto apreendidos com os suspeitosReprodução

Publicado 06/08/2023 09:53

Rio - Dois homens foram presos, na noite deste sábado (5), suspeitos de furtarem cabos de energia em Piedade, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência na Rua Goiás. Com eles, além dos cabos, foram apreendidos objetos usados para auxiliar no furto.

O caso foi encaminhado para a 24ª DP (Piedade).

Ocorrências aumentam no Rio

O número de ocorrências envolvendo furto de cabos de energia vem crescendo cada vez mais. De acordo com um levantamento realizado pela Light, no primeiro semestre de 2023, o aumento foi de 53% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Em 2023, com o expressivo aumento de casos, cerca de 103 mil pessoas foram prejudicadas e tiveram seu abastecimento interrompido, um aumento de 183% em relação a 2022.

Se tratando de um relatório mensal, março foi o mês com mais ocorrências de furto neste ano, com um pico de 89% de ocorrências em relação a 2022. Já em maio, foram registrados 32 casos.

Os bairros mais afetados pelos furtos são Tijuca, Maracanã e Vila Isabel, onde se concentram mais de 50% dos casos.