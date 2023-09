Pistola apreendida com o criminoso - Reprodução

Pistola apreendida com o criminosoReprodução

Publicado 24/09/2023 10:05

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha (UPP-Rocinha) prenderam, na tarde deste sábado (23), um homem que seria um dos seguranças do chefe do tráfico de drogas local, o Johnny Bravo.

Conhecido sob o vulgo Silvinho, ele foi capturado na Estrada da Gávea, em um dos acessos à comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o comando da unidade, os agentes estavam realizando um patrulhamento para minimizar as práticas criminosas na comunidade, quando viram o homem, segundo os policiais, em atividade suspeita.

Com ele, foram apreendidos uma pistola com carregador e munições. A ocorrência foi encaminhada para a 11ª DP (Rocinha).

Quem é Johnny Bravo

John Wallace da Silva Viana, de 25 anos, conhecido como Johnny Bravo, é chefe do tráfico de drogas nas comunidades da Rocinha e do Vidigal, Zona Sul do Rio.

Integrante do Comando Vermelho (CV), Johnny assumiu a liderança do tráfico de drogas nas comunidades após a invasão da Rocinha por divergências entre os traficantes Rogerinho 157 e Antônio Bomfim Lopes, o Nem, que está preso em uma penitenciária federal em Rondônia.

Segundo investigações da polícia, Bravo teria saído do Brasil em 2014 e fugido para a Suíça por desavenças com a facção. O inquérito aponta que o traficante, que fala inglês fluente, viajava frequentemente para o exterior.

Ele é acusado de ser responsável pela comercialização de "gatonet" (recepção não autorizada do sinal de TV por assinatura), assinaturas de internet e gás encanado. Dentre as cobranças ilegais, Johnny também exigia uma taxa de R$ 300 para alugar o campo de futebol público no alto do Vidigal.

Contra ele constam seis mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

No último dia 13 de setembro, Bravo teve sua mansão demolida em uma operação Ministério Público (Gaeco/FT-OIS/MPRJ) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop).

O imóvel de luxo conta com uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, sendo 100 deles de terraço descoberto, com vista privilegiada. Engenheiros da prefeitura estimam que foram investidos R$ 2,5 milhões no imóvel.