Balão apreendido pelos agentes - Reprodução

Balão apreendido pelos agentesReprodução

Publicado 24/09/2023 14:40

Rio - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPam) apreenderam, neste domingo (24), um balão de cinco metros no Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio, e conduziram quatro pessoas à delegacia.

A apreensão fez parte de mais uma etapa da Operação Caça Balão, desta vez realizada nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz. A ação tem como objetivo reprimir a prática de soltura de balões.

De acordo com os agentes, eles foram informados de que homens estavam tentando soltar um balão não tripulado nas dependências do parque.

No local, os policiais encontraram quatro pessoas e o balão de 5 metros. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).