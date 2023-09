Grupo foi abordado na altura da Praça Paris, na Glória - Reprodução

Grupo foi abordado na altura da Praça Paris, na GlóriaReprodução

Publicado 24/09/2023 13:34 | Atualizado 24/09/2023 14:01

Rio - Um grupo de jovens foi abordado na Glória, Zona Central do Rio, por atos de vandalismo em um ônibus da Linha 492 (Bancários x Prado Junior) na manhã deste sábado (24). Imagens que circulam nas redes sociais mostram os vândalos no teto do ônibus, enquanto outros sentam na janela.

Um dos suspeitos, identificado como Arian Luís, foi detido em flagrante e autuado por desacato, resistência e desobediência. Ele teria se exaltado e entrado em luta corporal com um dos policiais. O rapaz foi encaminhado à 9ª DP (Catete).

Equipes da Operação Segurança Presente estavam em patrulhamento na Avenida Graça Aranha, no Centro do Rio, quando avistaram os passageiros no teto do ônibus. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os jovens ordenaram para que o motorista seguisse a viagem.

Na altura da Praça Paris, na Glória, as equipes conseguiram interceptar o veículo. Um vídeo gravado por uma motorista que passava pelo local mostra o grupo sendo abordado pelos agentes.

CONFIRA

Grupo de jovens é abordado na Glória, Zona Sul do Rio, por atos de vandalismo em um ônibus da Linha 492 (Bancários x Prado Junior), que seguia sentido Copacabana.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/cni5yUEvsm — Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2023