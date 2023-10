Operação contra crime na Maré deu prejuízo de R$ 20 milhões a facções - Reginaldo Pimenta

Publicado 11/10/2023 14:45 | Atualizado 11/10/2023 17:01

Rio - A megaoperação r ealizada pelas forças de segurança pública para prender criminosos do Complexo da Maré há três dias tem até o momento 24 prisões efetuadas, sendo 12 delas feitas nesta quarta-feira (11). Ainda foram apreendidos 13 fuzis desde segunda-feira (9). Em presídios do estado do Rio foram recolhidos 248 celulares e 2kg de drogas. As operações aconteceram na Maré, Chapadão e Cidade Alta. Ninguém foi morto durante a ação.

As polícias, no entanto, não sabem quantos dos presos estavam com mandado de prisão expedido ou eram lideranças de facções. O balanço foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira (11) no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, na Cidade Nova, Região Central do Rio.

O porta-voz da PM, coronel Marco Andrade, reforçou que a ação é baseada em inteligência. "A operação é baseada em muita tecnologia e inteligência para que possamos gerar os resultados efetivamente seguros para a nossa sociedade. Desde o primeiro dia houve mais de R$ 20 milhões de prejuízo às facções criminosas que atuam e trazem tanta instabilidade para a nossa sociedade", afirmou o porta-voz da PM, coronel Marco Andrade.

"É importante lembrar que tráfico de drogas, armas e outros crimes são negócios. Interferir no retorno financeiro dessas facções desestabiliza para que elas parem de cometer os crimes", completou.

As polícias retiraram três toneladas de barricadas em 17 pontos distribuídos pela Maré, Cidade Alta e Chapadão. Os bloqueadores de sinal seguem ativos nos presídios estaduais.

Denúncias de abusos

O porta-voz da PM afirmou que denúncias de abusos por parte de policiais na Maré estão sendo apuradas pela corregedoria. O coronel Marco Andrade reforçou que os policiais devem agir dentro da lei.

"As Forças de Segurança atuam com base na lei. Os protocolos são rígidos, são firmes. Nossos agentes sabem exatamente aquilo que podem e devem fazer. Todas as denúncias estão sendo acompanhadas de imediato pela corregedoria e já estão sendo apuradas. Os procedimentos foram instaurados e vamos dar a resposta necessária no momento oportuno após o término das investigações", esclareceu o representante da PM.

Operação da Civil no Parque das Missões

O coordenador da Core, Fabrício Oliveira, afirmou que a operação deflagrada nesta quarta-feira no Parque das Missões, em Caxias, foi fruto de uma investigação da 60ª DP (Campos Elíseos) que contou com apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e com o emprego da Core, com uso de blindados e aeronave.

O objetivo da operação era capturar assaltantes de carros e cargas ligados a organizações criminosas que atuam entre o Parque das Missões e a Maré. Três assaltantes foram presos e três veículos roubados foram recuperados. Um dos assaltantes é suspeito da tentativa de latrocínio contra o desembargador Paulo Rangel. "A gente acredita que o outro assaltante que participou do crime será capturado nos próximos dias e a Polícia Civil vai fazer outras operações para prender foragidos", afirmou Fabrício Oliveira.

Balanço da Operação Maré nesta quarta (11)



. Seis fuzis apreendidos, sendo 1 na Cidade Alta e 5 no Chapadão

. Três pistolas apreendidas na Maré

. Doze presos, sendo seis no Chapadão, três na Maré e três no Parque das Missões



BALANÇO CONSOLIDADO DA OPERAÇÃO MARÉ (09/10, 10/10 e 11/10)



. 1 laboratório de refino de drogas e fabricação de explosivos no Complexo da Maré. Parque União;

. 1 local onde eram armazenados medicamentos, drogas e material para preparo, na Nova Holanda;

. 42 toneladas de barricadas retiradas na Maré.



DROGAS APREENDIDAS



. Aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína apreendidos num galpão próximo à Vila Cruzeiro. (A carga é avaliada em R$ 12 milhões);

. Mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas apreendidas;

. Apreensão de plantação de skunk num imóvel de dois andares na Vila do João;

. Apreensão de duas estufas de maconha em um imóvel na Maré.

ARMAMENTO APREENDIDO



. 13 fuzis apreendidos;

. 2 simulacros de armas de fogo;

. 5 pistolas;

. Dezenas de artefatos explosivos;

. Diversos rádios comunicadores.



VEÍCULOS



. 101 veículos apreendidos, entre motos e carros.