Publicado 26/10/2023 00:00

Em momento dramático de aumento da violência no Rio, justiça determina que chefes de facções voltem ao estado transferidos de penitenciárias federais. Absolutamente inoportuna, decisão facilita articulação do crime organizado. Governo do RJ deve recorrer.

Aprovação de Lula cai 6 pontos em 2 meses. De 60% para 54%, segundo Quaest. Queda ocorreu em todas as regiões, o que mostra percepção nacional de piora na condução do País. Estudo aponta economia e posição sobre conflito em Israel entre principais causas.