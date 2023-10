Publicado 26/10/2023 00:00

As principais notícias do jornal O DIA desta quinta-feira, dia 26 de outubro, são:

Na manchete, governador Cláudio Castro propõe, em Brasília, pacotão de medidas contra o crime

Lojas do calçadão de Campo Grande voltam a funcionar um dia após fecharem as portas

Mais um suspeito é preso pelos ataques a ônibus na Zona Oeste, na segunda-feira

Em Ataque, Fluminense vence o Goiás por 5 a 3, de virada, no Raulino. Já o Flamengo sai na frente, mas perde para o Grêmio por 3 a 2, no Sul, e desperdiça chance de se aproximar do líder Botafogo.

Em D, Pabllo festeja Halloween e aniversário com show no Rio

Em Mundo, proposta dos EUA sobre a guerra no Oriente Médico é rejeitada no Conselho de Segurança da ONU